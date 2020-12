Nantes : c'est déjà tendu pour Raymond Domenech !

Silence, le FC Nantes coule ! Le 24 décembre dernier, au lendemain d'une défaite 3 à 0 à Lyon, nous étions revenus sur la situations des Canaris. Des Canaris qui ont terminé l'année 2020 par une série de huit matches sans succès (4 nuls, 4 défaites), eux qui n'ont plus gagné depuis le 8 novembre dernier. A tout cela, il faut ajouter que les pensionnaires de La Beaujoire ont remercié Christian Gourcuff au début du mois de décembre.

En attendant de trouver son successeur, Patrick Collot a assuré l'intérim dans un climat particulièrement tendu avec les supporters. Des supporters qui n'ont pas été enchantés lorsque la rumeur envoyant Raymond Domenech sur le banc de Nantes est apparue dans les médias. Quand celle-ci a été confirmée, les messages hostiles à l'ancien sélectionneur des Bleus et aux Kita se sont multipliés. Malgré cela, Nantes a décidé de suivre son idée et de nommer Domenech en tant qu'entraîneur le 26 décembre.

Une première séance perturbée

«Le FC Nantes annonce l’arrivée de Raymond Domenech comme entraîneur principal du groupe professionnel, à compter du 26 décembre 2020. Le technicien s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 avec le club des bords de l’Erdre. Ancien sélectionneur de l’Équipe de France de 2004 à 2010, sélection qu’il a notamment su mener jusqu’à la finale du Mondial 2006 (Allemagne), Raymond Domenech a accepté de relever le challenge proposé par le FC Nantes pour la suite de la saison 2020-2021», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Quatre jours plus tard, le technicien français, qui a choisi Robert Duverne pour l'accompagner en tant qu'adjoint, a dirigé son premier entraînement à la Jonelière. Une séance qui s'est déroulée dans un climat délétère. Installés à proximité du centre d'entraînement avec une enceinte, certains supporters, a priori de la Brigade Loire, ont accroché une banderole et ont diffusé des messages anti-Kita sur un fond de musique de cirque.

Domenech est attendu au tournant

« Mesdames, messieurs, bienvenue au Kita Circus, le Kita Circus vous propose de nouveaux numéros incroyables (...) Raymond Domenech va nous expliquer sa vision du football, de quoi nous faire marrer au prochain week-end du Kita Circus», peut-on notamment entendre. Les joueurs, eux, n'ont pas été épargnés. Abdoulaye Touré a notamment eu une altercation avec un supporter selon France Bleu. «Vas-y, viens t'entraîner avec nous», aurait lancé le joueur, agacé, auquel le supporter aurait rétorqué : «pas le temps, je travaille, moi. »

Les premières heures de Raymond Domenech à Nantes ne sont donc pas de tout repos. Et les suivantes ne devraient pas être plus tranquilles. Demain à 14h30, l'ancien sélectionneur passera son grand oral, puisqu'il sera présenté aux médias. Mais c'est a priori seul qu'il répondra aux journalistes à La Beaujoire, les Kita ne devraient pas être à ses côtés. Au-delà de son choix et de celui de sa direction de miser sur lui, ce qui ne fait clairement pas l'unanimité, Domenech devra aussi exposer ses plans pour relancer la machine nantaise dans une ambiance explosive afin d'éviter une descente. Et le coach de 68 ans devra se montrer convaincant avec les mots, puisque les supporters l'attendent déjà au tournant voire le trollent. Ensuite, place aux actes avec une première attendue face à Rennes le 6 janvier.