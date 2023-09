Monaco-Nice : le héros Bulka explique comment il a arrêté deux penalties

Il est rare de voir un gardien arrêter deux penalties lors d’une même rencontre. Pourtant, ce vendredi lors d’un Monaco-Nice haletant, Marcin Bulka a réussi à réaliser cette prouesse. En grande forme en ce début de saison, le portier polonais a écœuré Folarin Balogun et a grandement contribué au succès des Aiglons sur le Rocher (0-1).

La suite après cette publicité

Interrogé à l’issue de la rencontre, l’ancien du PSG a fait des confidences croustillantes sur ses deux parades face au buteur américain de l’ASM : «L’équipe est le héros ce soir. C’est bien d’arrêter deux penalties à Monaco qui est un adversaire difficile. C’était un derby compliqué, plus qu’un simple match pour nous. J’ai réussi à faire du mieux possible pour ne pas encaisser de buts. Il faut profiter, ça n’arrive pas tous les week-ends. Je n’ai pas étudié les penalties de Balogun, j’ai agi par pur instinct. Je sais qu’il avait raté le même contre nous la saison passée. Il avait tiré au même endroit que son premier penalty ce soir. A la fin, je l’ai bien analysé et ça m’a donné confiance pour le deuxième. Mentalement, c’est difficile pour un attaquant je pense.»