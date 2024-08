Luis Enrique dresse un premier bilan du mercato du PSG

Champion de France en mai dernier, le PSG remet son titre en jeu demain lors d’un premier déplacement sur la pelouse du Havre (20h45). Pour la première fois depuis 7 ans, le club de la capitale évoluera sans un certain Kylian Mbappé, lequel a fêté ses grands débuts hier avec le Real Madrid par un but et un premier titre. C’est donc une petite révolution à laquelle sont confrontés les dirigeants parisiens, et Luis Enrique. Remplacer un joueur qui marque 40 buts par saison n’est pas chose facile. D’ailleurs, les Franciliens n’ont pas trouvé de successeur au meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Il y a bien eu quelques recrues en revanche comme Willian Pacho, João Neves et Matvey Safonov, et en attendant Désiré Doué. Y en aura-t-il d’autres ? «Parfois on ne peut pas forcément choisir. Tout dépend de ce que le mercato offre. Il y a des joueurs que leurs clubs ne veulent pas vendre. Safonov, Neves et Pacho sont des joueurs qui viennent renforcer l’équipe indépendamment de leur âge. C’est un projet à moyen et long terme. Mais il faudra pour eux s’adapter et ce n’est pas facile pendant la première année», prévient Luis Enrique pour sa première conférence de presse de la saison.

Luis Enrique : «Pour Moscardo, on va voir ce qu’on fait»

L’Espagnol se dit très satisfait de son effectif actuel mais il reste deux semaines de mercato. Des départs, comme des arrivées sont encore possibles d’après lui. «On ne sait pas. On restera ouvert jusqu’au dernier jour mais je le répète, c’est une tâche très difficile. Nous avons priorisé le repos des joueurs, les vacances, pour qu’ils soient disponibles tout au long de cette saison. Nous avons eu moins de temps pour nous préparer mais c’est comme ça. Tous ensemble, on jouera et on préparera la saison.» Un joueur néanmoins ne devrait pas rester bien longtemps dans l’effectif.

Il s’agit de Gabriel Moscardo. Le Brésilien recruté cet hiver mais débarqué cet été ne semble pas encore prêt à en croire le coach. Un prêt n’est pas à écarter pour qu’il puisse bénéficier de temps de jeu. «C’est un joueur d’avenir. Il faut voir combien de joueurs on va garder. On a beaucoup de jeunes et il faut qu’ils puissent jouer pour se développer. Pour Moscardo, on va voir ce qu’on fait.» Le milieu de terrain de 18 ans a tout de même été arraché aux Corinthians pour 20 M€ en janvier dernier… Y aurait-il déjà eu une erreur de casting de la part de Luis Campos ?

