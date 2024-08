La réaction de Kylian Mbappé après sa grande première avec le Real Madrid

Ce n’était pas qu’une simple finale de Super Coupe d’Europe ce soir. Il s’agissait surtout de voir Kylian Mbappé pour la première fois sous le maillot du Real Madrid, à l’occasion de ce match de gala contre l’Atalanta. Et quoi de mieux que de démarrer par une victoire (2-0), avec un titre à la clé, et surtout un premier but sous ses nouvelles couleurs ? Le Français en rêvait sans doute, lui qui a inscrit le second but de son équipe sur un service de Jude Bellingham. On le retrouvait tout sourire au coup de sifflet final.

«Je l’ai imaginé de bien des façons mais commencer par un titre et jouer pour ce club, tout le monde sait que ça signifie pour moi», entame l’attaquant au micro de Canal Plus après la rencontre, avant de préciser ses premières impressions sur le terrain. «C’est incroyable, l’atmosphère était magique. Qui dit Real Madrid, dit titre. Il faut gagner ici. C’est très important. Être décisif ici pour un joueur comme moi, ça marque. Je suis très heureux même s’il y a toujours des choses à améliorer» reconnaît-il.

Mbappé déjà heureux

Son premier but pour son premier match restera dans les mémoires, d’autant que les 4 stars offensives de l’équipe ont touché le ballon, d’abord Rodrygo, puis Vinicius, et enfin Bellingham, passeur décisif pour le tout nouveau numéro 9 madrilène. «C’est Jude qui déborde sur le côté, il a un temps d’arrêt donc moi je reste toujours en mouvement, décrypte le buteur du soir. Je me tiens prêt. Je pensais l’avoir un peu en retrait mais il décale un peu donc je fais appel-contre appel. Il m’envoie le ballon au 2e poteau et c’est au fond.»

Tout démarre bien pour Kylian Mbappé donc dans cette aventure et au milieu de toutes ces stars. Bien sûr, il y a des choses à revoir et Carlo Ancelotti a encore du pain sur la planche. «Il nous a donné beaucoup de liberté. Il nous a demandé d’être connecté avec l’équipe, d’avoir beaucoup de mouvements pour ne pas que l’adversaire lise notre jeu et surtout prendre du plaisir. C’est avant tout ça le foot», conclut Kylian Mbappé dans un grand sourire. Nul doute que du plaisir, le capitaine des Bleus en a pris ce soir. «Et si je peux en marquer 50, alors ça sera 50», glisse-t-il à Radio Marca.