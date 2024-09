EdF: Dayot Upamecano mécontent du calendrier surchargé

À la veille du second match de l’équipe de France dans cette Ligue des Nations contre la Belgique, Dayot Upamecano était de passage en conférence de presse. Après le revers face à l’Italie, une réaction de la part du défenseur de 25 ans et de ses coéquipiers est attendue ce lundi au Gropuama Stadium (Lyon). Le joueur du Bayern, pas titularisé face à la Squadra Azzurra pourrait débuter la rencontre face aux Belges. En plus d’avoir été interrogé sur la défaite de vendredi, Upamecano a répondu aux questions sur le calendrier surchargé de cette saison 2024-2025. Comme beaucoup d’autres joueurs, il estime que c’est beaucoup trop.

« Il y a beaucoup trop de rencontres à disputer. Ce sera compliqué de faire du beau jeu, avec tous les matchs qu’il y a. Ça amène également des blessures. On a eu deux blessés en sélection (Loïc Badé et Warren Zaïre-Emery) et si ça ne se calme pas, il peut y en avoir davantage », a expliqué le natif d’Evreux.