Un international néerlandais victime d’un nouveau cancer

Ailier de 29 ans, Jean-Paul Boëtius était très prometteur à ses débuts au Feyenoord lui qui a d’ailleurs connu une cape avec les Pays-Bas le 5 mars 2014 contre l’Équipe de France. Le droitier n’a cependant pas réussi à confirmer, mais réalise une carrière honnête avec des passages à Bâle, Genk et dernièrement à Mayence et au Hertha Berlin.

Libre depuis cet été et à la recherche d’un nouveau club, il doit cependant composer avec des gros problèmes de santé. Déjà sorti victorieux d’un cancer des testicules, il a vu apparaître une nouvelle tumeur et va suivre un traitement en chimiothérapie. «Bonjour tout le monde ! Après une période difficile et un travail acharné pour préparer un beau pas en avant, j’ai une mise à jour à partager. Même si j’ai vaincu le cancer une fois, il s’est propagé à mes ganglions lymphatiques rétropéritonéaux. Cela signifie que je vais suivre une chimiothérapie, suivie d’une rééducation. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour tout l’amour et le soutien que j’ai reçu. Vos encouragements ont été une lueur d’espoir. J’attends avec impatience le jour où je pourrai rejouer dans un stade plein. On se voit là-bas» a-t-il écrit dans un message positif sur son compte Instagram.