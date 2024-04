Ian Maatsen, la nouvelle arme secrète du Borussia Dortmund

Quinze apparitions pour 378 petites minutes de jeu, le début de saison d’Ian Maatsen à Chelsea partait sur de très mauvaises bases. Le latéral gauche néerlandais qui est capable de jouer sur tout le couloir n’entrait pas dans les plans de son coach Mauricio Pochettino. Pourtant, le joueur de 22 ans ne manquait pas d’arguments. L’an dernier avec Burnley, il avait crevé l’écran (4 buts et 6 offrandes en 42 matches) en s’affirmant comme l’un des cadres de Vincent Kompany. «Ian fait exactement ce qu’il doit faire. Avec sa stature, il ne fait pas le jeu en fonction de ce que veulent les autres joueurs, mais de ce qu’il a en termes de compétences et d’outils. Il fait partie d’une très bonne liste de joueurs qui ont très bien fait pour nous cette saison», avait d’ailleurs souligné en janvier 2023 le coach belge au micro de Sky Sports pour saluer la progression de son poulain. Dans une impasse à Chelsea, Ian Maatsen a pu compter sur l’approche du Borussia Dortmund cet hiver pour filer à l’anglaise et retrouver des couleurs.

Depuis qu’il a débarqué en Allemagne, c’est lui qui est indiscutable dans le couloir gauche. Prenant la place d’un Ramy Bensebaini peu convaincant et souvent blessé, le natif de Vlaardingen compte 18 apparitions sous ses nouvelles couleurs pour 2 buts et 2 offrandes. Au-delà de l’apport statistique, sa capacité à amener le danger dans son couloir fait de sacrés dégâts et défensivement, il conserve un abattage honorable. De quoi recevoir les louanges de son coach Edin Terzić : «Ian nous procure beaucoup de plaisir. Avec ses qualités, il me fait penser à Guerreiro qui aime s’engouffrer dans les espaces pour venir faire le surnombre dans l’entrejeu. Il nous manquait exactement ce type de joueur.» Même son de cloche pour son coéquipier Julian Brandt qui l’a aussi adopté : «Ian est impressionnant de facilité dans son jeu et sur le plan physique. On a souvent l’impression qu’il évolue au Borussia depuis plusieurs années alors qu’il est arrivé il y a à peine trois mois.»

Une fin de saison canon s’offre à lui

Une intégration express et une facilité à apprivoiser son nouvel environnement qui a permis à Ian Maatsen de vite se mettre tout le monde dans la poche. Ce dernier reste néanmoins très reconnaissant envers le Borussia Dortmund de lui avoir fait confiance comme il l’a dévoilé dans un entretien pour The Telegraph : «je pense que la conviction du conseil d’administration, de l’entraîneur, des directeurs techniques, ils sont tous sur la même longueur d’onde ? Ils croient tous en moi, que je suis un joueur talentueux, capable de jouer au plus haut niveau et ils m’ont donné cette opportunité. Je pense que c’est spécial pour les joueurs, les jeunes joueurs, de venir dans un grand club comme le BVB et de montrer leurs compétences au monde entier. Je suis vraiment reconnaissant pour cette opportunité.» Comme un poisson dans l’eau dans l’effectif d’Edin Terzic, Ian Maatsen arrive peut-être à la fin de son aventure avec le Borussia Dortmund. Prêté sans option d’achat et disposant d’une clause libératoire de 40 millions d’euros, le Néerlandais est attendu du côté de Londres cet été.

Un possible retour au bercail que Dortmund entend éviter compte tenu des performances de ce dernier. Le principal intéressé a d’ailleurs fermé aucune porte. En attendant c’est une fin de saison canon qui s’offre à lui. Cinquième de Bundesliga, le Borussia Dortmund veut se qualifier en Ligue des Champions et à trois journées pour réduire l’écart avec Stuttgart (7 points) et le RB Leipzig (5 points) ou bien espérer que l’Allemagne dispose d’un des deux meilleurs bilans européens de la saison, ce qui est actuellement le cas. En demi-finale de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund affronte le Paris Saint-Germain avec un match aller ce mercredi et fera tout pour aller à Londres et plus précisément à Wembley le 1er juin prochain. «Bien sûr, je rêve, mais nous devons d’abord jouer contre le PSG. Nous procédons étape par étape. Bien sûr, nous en rêvons tous, mais nous devons y parvenir. Nous pouvons rêver beaucoup de choses, mais si vous ne les réalisez pas, le rêve ne vaut rien», a notamment déclaré Ian Maatsen. Le rêve du Néerlandais pourrait également s’appeler Euro 2024. Convoqué en octobre dernier, mais n’ayant pas encore porté le maillot des Oranje, Ian Maatsen pourra légitimement y croire, d’autant plus s’il termine la saison en fanfare.

