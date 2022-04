Ligue 1 : Vincent Labrune remercie le PSG

Interviewé par le journal L’Équipe ce samedi le président de la Ligue de Football Professionnel Vincent Labrune est revenu sur la signature du contrat avec la société d’investissement CVC pour la création de la société commerciale de Ligue. Le dirigeant français a annoncé qu’il avait l’intention de développer les droits de diffusion de la Ligue 1 à l'étranger. « Les droits internationaux représentent à peine 3% de ce qui se fait en Europe, les droits nationaux que l’on a aujourd’hui (663 millions d’euros annuels), ce n’est pas la règle mais l’exception ! Et il y a le numérique, qui est un vrai champ des possibles. Il y a donc des perspectives de croissance. L’objectif est de réaliser 1,8 milliard d’euros de revenus en 2028. On veut mettre la France, en 2027-2028, dans le top 3», a détaillé le patron de la ligue.

Interrogé ensuite sur le partage des recettes entre les clubs de Ligue 1 qui sera favorable aux grosses équipes, notamment au PSG, le président de la LFP a expliqué qu’il avait essayé de faire au mieux pour concilier tout le monde et que le club de la capitale avait fait des concessions pour permettre la création de ce projet. « Tout le monde connaît la fragilité de notre économie. La grande fierté des équipes de la Ligue et de ses conseils est d’apporter une solution pour faire face à crise financière sans précédent. Dans ce cadre-là, le club le moins en risque de tous, pour des raisons évidentes, c’était le PSG. Il a fallu convaincre l’opportunité de réaliser ce projet. Paris était en droit de revendiquer, selon toutes les études, entre 300 et 350 millions d’euros, car il participe à 34% des revenus de la L1. Mais il a fait le choix de descendre sa quote-part à 200 millions d’euros, soit 17% du total, pour que tout l’écosystème puisse bénéficier du projet. En fait, c’est Paris qui perd le plus. Ce que l’on a proposé, c’est la solution la moins injuste », a déclaré Labrune.