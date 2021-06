Colombie : James Rodriguez pousse un gros coup de gueule après sa non-sélection

La Colombie démarre la Copa America dans la nuit de dimanche à lundi face à l'Équateur. Elle se présentera sans sa star, James Rodriguez, jugé insuffisamment remis d'une blessure par le staff médical de sa sélection. Une décision qu'il n'approuve pas et il l'a bien fait savoir. «Il faut bien faire comprendre que je n’étais pas mal du tout en ce moment. J’étais prêt à jouer la Copa America, ça a été une décision du staff technique. Je ne la partage pas, parce que c’est un manque de respect. C’est autre chose de te dire : "Écoute, je ne compte pas sur toi parce que je ne t’aime pas comme joueur". Là d’accord, si c’est comme ça, je serre les fesses et je m’en vais», a entamé le joueur d'Everton dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

La suite après cette publicité

Très remonté, il ne s'est pas arrêté là, arguant qu'il a toujours tout donné pour les Cafeteros. «Sur mes 80 sélections, j’ai fait combien de mauvais matches ? Cinq, dix, maximum. Les 70 autres, j’ai toujours donné satisfaction, alors qu’on ne vienne pas me raconter des conneries.» Le sélectionneur Reinaldo Rueda en a décidé autrement et se passera des services du joueur de 29 ans pour cette Copa America, dans laquelle la Colombie aura, comme souvent le rôle d'outsider, derrière les deux géants que sont le Brésil et l'Argentine. Mais sans James Rodriguez (80 sélections, 23 buts), la tâche sera sûrement plus ardue pour briller.