Andrés Iniesta juge le Barça

Il y a un Barça qui est deuxième en Liga et un en Ligue des champions, éliminé après quatre journées seulement. Le match contre le Viktoria Plzen ce soir (21h) comptera pour du beurre et quoi qu'il arrive les Blaugranas seront reversés en Ligue Europa. Les moyens financiers de l'été n'auront pas suffi à Xavi pour aller plus loin malgré de grosses recrues. L'ancienne légende de Barcelone Andres Iniesta voit du positif dans tout ça.

« Je veux que le Barça et les gens que je connais et que j’apprécie réussissent. Depuis que Xavi est entré l’évolution a été très positive et le modèle actuel est super complet sur toutes les lignes, mais il y a des choses qui se passent et la Ligue des Champions se joue sur des détails. Le Barça aurait pu gagner un match au Bayern et à l’Inter, mais ça n’a pas eu lieu », confie-t-il pour AS.