Arsenal prépare une vague de prolongations

Arsenal vit un début de saison rêvé. Leader de Premier League, un point devant Manchester City, après 8 journées, le club de Londres retrouve son lustre du début du siècle. Pour prolonger cette euphorie mais aussi pour assurer la continuité du projet mené par Mikel Arteta, les Gunners souhaitent renouveler trois joueurs : William Saliba, dont nous évoquions déjà la situation il y a quelques jours, mais aussi Bukayo Saka et Gabriel Martinelli.

Ils sont tous les trois en fin de contrat en 2024. «De toute évidence, nous devons planifier l'avenir et nous y travaillons tous. Nous essaierons de faire les choses de la bonne manière, en étant justes et en essayant de planifier de la meilleure façon possible et de récompenser les joueurs qui, à notre avis, ont un grand avenir pour le club. Quand nous aurons quelque chose à annoncer, nous le ferons», a simplement expliqué Arteta en conférence de presse à ce sujet.