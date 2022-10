Arsenal prépare un gros coup avec William Saliba

La suite après cette publicité

William Saliba se souviendra longtemps de cette année 2022. Une année où le Français a vécu des moments forts et inoubliables. Tout d'abord avec l'Olympique de Marseille, club auquel il a été prêté en 2021-22. L'occasion pour lui d'engranger du temps de jeu puisqu'il a disputé 52 rencontres toutes compétitions confondues. Titulaire sous les ordres de Jorge Sampaoli, le défenseur a continué sa progression et a été important pour les Phocéens, qui ont retrouvé la Ligue des Champions.

D'ailleurs, ses prestations sous le maillot olympien lui ont ouvert les portes de l'équipe de France. Didier Deschamps a fait appel à lui en 2022. Le 25 mars, il a honoré sa première sélection avec les Bleus. C'était face à la Côte d'Ivoire en amical (victoire 2-1). Une fierté pour le natif de Bondy, qui a depuis été convoqué à chaque rassemblement. Avec 7 capes au compteur, il a de bonnes chances de figurer dans la liste finale pour le Qatar.

Arsenal veut le blinder

D'autant qu'il rend des copies impeccables depuis le début de saison à Arsenal. En effet, malgré la volonté et toutes les tentatives de Pablo Longoria pour le récupérer, William Saliba est resté chez les Gunners, qui ont fermé la porte à double tour. Après des débuts difficiles lors de ses premières saisons (0 match joué), le Frenchy a enfin eu sa chance et il l'a saisie. Il est un titulaire indiscutable, lui qui a joué 8 matches sur 8. Le temps d'inscrire 2 buts et de délivrer 1 passe décisive.

Heureux à Londres, Saliba n'est pas étranger au bon début de saison de son club, premier du championnat. Conscients de son apport, les pensionnaires de l'Emirates Stadium souhaitent le récompenser. Le Daily Mail indique qu'Arsenal veut lui offrir une prolongation. C'est même une priorité pour les dirigeants. De son côté, le joueur de 21 ans a avoué que tout cela était dans les tuyaux. «Oui, on verra. Ils (Arsenal et mon agent) parlent un peu». Une bonne nouvelle pour Saliba, dont le bail prend fin en juin 2024.