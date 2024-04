OM - Nice : les compositions sont tombées

L’OM n’a plus le droit à l’erreur. Seulement 9e de Ligue 1, Marseille accueille Nice en match en retard de la 29e journée ce mercredi soir (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Les Olympiens peuvent revenir à 4 longueurs du Gym (5e) et continuer de croire en une qualification européenne via le championnat.

Toujours privé de nombreux joueurs (Mbemba, Meïté, Merlin, Nadir, Rongier, Sarr, Soglo), Gasset associe de nouveau Aubameyang à Moumbagna devant, où ils sont accompagnés par Luis Enrique, tandis que Kondogbia, Veretout et Harit sont en charge de l’entrejeu. Clauss signe son retour dans le couloir droit défensif et Balerdi retrouve Gigot en charnière centrale. En face, les Aiglons se présentent dans un 4-3-3 similaire au dernier match avec pour seul changement l’apparition de Mendy au poste de latéral droit puisque Lotomba est absent de la feuille de match. Rosario enchaîne au milieu de terrain où il épaule Sanson et Thuram alors que la ligne offensive reste composée de Cho, Moffi et Boga.

Les compositions :

Marseille : Lopez - Clauss, Gigot, Balerdi, Garcia - Kondogbia, Veretout, Harit - Luis Enrique, Moumbagna, Aubameyang.

Nice : Bulka - Mendy, Todibo, Dante, Bard - Sanson, Rosario, Thuram - Cho, Moffi, Boga.

