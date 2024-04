Lorient : Tiémoué Bakayoko peste contre les occasions ratées

Si le PSG se rapproche à très grands pas d’un nouveau titre de champion de France, Lorient ne sort pas de la zone rouge. Toujours 17es, les Merlus ont deux points de retard sur le barragiste Le Havre. Pourtant, les Bretons n’ont pas fait un mauvais match et ont eu quelques occasions pour mener, ou plus tard, revenir au score. C’est ce que regrette Tiémoué Bakayoko à Prime Video. D’après le milieu de terrain, titulaire ce soir, son équipe a manqué de réalisme dans les deux surfaces de réparation.

«On savait que ça allait être un match super difficile. Dans cette première mi-temps, il y a beaucoup de bonnes choses, c’est dommage qu’on reparte avec deux buts d’écart. On aurait mérité mieux en seconde car on a pas mal d’occasions mais on a péché dans la finition. Après Paris a fait un bon match. Il fait penser à la suite, aux 4 gros matchs à venir. On y croit, faire ce qu’il faut pour gagner le plus de points possible et se maintenir», assure le joueur de 29 ans.