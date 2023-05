Inter : Milan Skriniar bientôt de retour

La suite après cette publicité

Indisponible depuis plusieurs semaines, Milan Skriniar pourrait être de retour à la compétition avec l’Inter avant la fin de la saison. Touché au dos, le défenseur a fini par se faire opérer en France, à Mérignac, dans une clinique de confiance du PSG, son très probable futur club. Cependant, son retour est proche à en croire les médias en Italie. Il pourrait même rejouer avant son départ des Nerazzurri.

Selon Sport Mediaset, sa rééducation avance vite à tel point que le feu vert médical pour une reprise de l’entraînement et de la compétition est envisagé. Le club lombard prendra-t-il le risque de le faire jouer ? Pas sûr car il ne reste que 4 matchs, dont la finale de la Coupe d’Italie ce mercredi soir et surtout la finale de la Ligue des Champions le 10 juin prochain face à Manchester City. D’autant que pendant l’absence du Slovaque, Acerbi, Bastoni et Darmian ont largement donné satisfaction.

