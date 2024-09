Lee Carsley, l’intérimaire qui emballe l’Angleterre

L’Angleterre n’a pas seulement perdu une finale face à l’Espagne lors de cet Euro 2024. Cette nouvelle défaite sur la dernière marche marquait également la fin de l’ère Gareth Southgate. Après 8 ans, le sélectionneur a rendu son tablier. Même lui le reconnaissait, seul un premier titre depuis 1966 lui aurait permis de rester au poste. Et encore. Même s’il était apprécié des cadres de la sélection, moins des supporters qui lui reprochaient son jeu peu emballant, il était temps de changer. La tâche n’a pas été simple pour lui trouver un successeur. Elle n’est d’ailleurs pas complètement terminée puisqu’après les noms d’Eddie Howe, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp, le choix s’est finalement arrêté sur l’obvious Lee Carsley. En tant qu’intérimaire seulement.

Oui, c’est le choix de l’évidence. Inconnu en France et seulement estimé des connaisseurs en Angleterre, le technicien de 50 ans connaît la fédération par cœur. Avant les A, il a dirigé la sélection U20, puis les Espoirs. L’an passé, il a même remporté l’Euro U21 en battant l’Espagne en finale en prônant un football résolument tourné vers l’avant. Dans l’incertitude et face aux refus essuyés, la FA a choisi la continuité. Certains y verront le choix de ne pas choisir, ou, au mieux, un choix par défaut. Avec son passage dans les jeunes catégories, Carsley est pourtant le choix de la logique sportive. Qui de mieux placer pour renouveler l’équipe nationale que celui ayant participé à l’éclosion des nouvelles stars de la sélection, tout en étant en rupture dans le jeu avec son prédécesseur, le frileux Southgate ?

Champion d’Europe avec les U21 en 2023

Les 4 petits nouveaux appelés, Tino Livramento (Newcastle), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Noni Madueke (Chelsea) et Angel Gomes (LOSC) sont d’ailleurs tous passés entre ses mains avec les Espoirs. Les trois derniers cités étaient même du titre de champion d’Europe l’an passé. D’autres comme Anthony Gordon (Newcastle), Rico Lewis (Manchester City), Levi Colwill (Chelsea), Jarrad Branthwaite (Everton) et surtout Cole Palmer (Chelsea) avaient déjà franchi le pas avec Southgate. «C’est un honneur de prendre la relève et de diriger cette équipe d’Angleterre de manière temporaire. Ma principale priorité est d’assurer la continuité» expliquait Carsley lors de son premier point presse, alors qu’il doit diriger les Three Lions pour leur entrée en lice en Ligue des Nations.

Il pourrait même prolonger un peu le plaisir si le processus de recrutement d’un nouveau sélectionneur n’avance pas. «Je tire une immense fierté de mon rôle d’entraîneur des moins de 21 ans. C’est une position fantastique. Si cette phase d’intérimaire se termine, je quitterais le rôle, pleinement préparé à le passer à un autre. J’ai une compréhension claire de nos objectifs pour les trois prochains mois : obtenir le meilleur résultat possible en Ligue des Nations.» Le hasard du calendrier et des résultats lui a offert un premier match symbolique pour lui. L’ex-international irlandais (40 sélections) ira défier… l’Irlande à Dublin samedi (18h), avant de recevoir la Finlande le 10 septembre. La mission sera simple. Il faudra deux victoires pour permettre à l’Angleterre de vite remonter en Ligue A.

Intérimaire, mais jusqu’à quand ?

L’absence de Jude Bellingham, Phil Foden, Ollie Watkins et Cole Palmer ne devrait pas être un problème. Elle ajoute encore un peu plus de curiosités autour du cas Lee Carsley, alors que personne ne sait vraiment à quoi s’attendre en Angleterre. Alan Shearer y voit même un double clin d’œil du destin. «Gardez à l’esprit que Lee Carsley a obtenu le poste de sélectionneur dans des circonstances similaires à celles de Gareth (Southgate). Il y a une excellente opportunité pour Lee d’obtenir de bons résultats. Alors qui sait, le poste lui appartiendra peut-être à l’avenir», démarre l’ancien attaquant star de la sélection et de la Premier League, qui note également une drôle de ressemblance avec l’Espagne.

«Luis de la Fuente a connu un succès similaire avec les équipes de jeunes Espagnols et regardez ce qui est arrivé à l’Espagne cet été. Il n’est pas le manager que les fans auraient voulu voir à l’époque, mais cela a fonctionné pour eux.» La comparaison s’arrête là, forcément. «Pour être honnête, ce n’est pas quelque chose sur lequel j’ai beaucoup réfléchi.» L’ancien milieu de terrain à la carrière modeste (passée entre le Championship et la Premier League, une participation à la Coupe du monde 2002) prend toute la lumière malgré lui. «Il y a eu des moments où je me suis retrouvé à écouter la radio et à prendre conscience de cette responsabilité monumentale. Et je me suis dit : "C’est fascinant ! Mais peut-être devrais-je suivre ça d’un peu plus loin."» Il a maintenant en main l’équipe nationale la plus chère au monde, et pour une durée indéterminée.