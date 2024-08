Chelsea : Enzo Maresca vole au secours d’Enzo Fernandez

Nouveau capitaine de Chelsea en l’absence de Reece James, Enzo Fernandez n’échappe pas aux critiques. Décevant dimanche contre Manchester City (défaite 2-0), le milieu argentin est pointé du doigt depuis quelques semaines et le titre célébré en Copa América avec l’Argentine où il avait lancé des chants racistes. Pas forcément dans de bonnes grâces actuellement, il peut toutefois compter sur le soutien de son coach Enzo Maresca.

Après la défaite contre Manchester City, le technicien italien est venu à son secours : «il n’est pas le seul capitaine, mais il l’est aujourd’hui. Je vois ses coéquipiers, ils l’aiment en tant que joueur et en tant qu’homme. Nous faisons tous parfois des erreurs. L’important est de les reconnaître et c’est fini. J’ai fait des erreurs dans le passé et je les ai reconnues. Vous n’allez pas être puni pour le reste de votre vie.»