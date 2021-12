Atlético de Madrid : Diego Simeone évoque les envies de départ de João Félix

Recrue la plus chère de l’histoire de l’Atlético de Madrid, João Félix (22 ans) aurait demandé à partir dès le mois de janvier. Interrogé sur le sujet, Diego Simeone a affirmé qu’il comprenait «toujours tout, je suis ouvert à tout et le plus important est toujours l'équipe, où Joao est un joueur important. Il doit répéter des performances comme celle qu'il a réalisée l'autre jour à Bernabeu, en 5 minutes sur les 45 qu'il a jouées. Il a fait une grande deuxième mi-temps, il a montré tout le talent qu'il a et j'espère qu'il le répétera plus souvent car c'est le joueur dont nous avons besoin», a-t-il déclaré en conférence de presse, rapporte Mundo Deportivo.

«Je lui ai beaucoup parlé, je n'ai pas besoin de lui expliquer ce que nous devons travailler. Je vois que c'est un très bon joueur, c'est la même chose avec le Portugal, où il ne commence pas mais finit par jouer. Il n'y a aucune différence dans ce qui lui arrive avec le Portugal et avec nous. Il devra s'améliorer, montrer sa valeur sur le terrain et à partir de là, nous, les entraîneurs, nous voulons gagner.»