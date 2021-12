João Félix veut quitter l'Atlético de Madrid !

La suite après cette publicité

Ce soir, le groupe B de la Ligue des Champions va nous offrir deux finales incroyables : AC Milan-Liverpool et Porto-Atlético de Madrid. Deux rencontres explosives qui pourraient marquer un tournant dans la saison de João Félix (22 ans). Derniers de leur poule (4 points, à 1 unité du 2e), les Colchoneros pourraient en effet voir filer leur star portugaise !

AS révèle ce matin que la recrue la plus chère de l’histoire de l’Atlético (127 M€) pense sérieusement à mettre les voiles. La raison ? L’international lusitanien (20 sélections, 3 buts) ne se sent plus à l’aise sous les ordres de Diego Simeone. En clair, le style du Cholo ne lui convient plus. Cette saison, son bilan n’est pas fameux. Auteur de 1 réalisation et de 2 passes décisives en 12 rencontres, toutes compétitions confondues, l’ancien Benfiquista est à la peine.

Le style Simeone ne lui convient plus

Et depuis qu’il a rejoint les Matelassiers en 2019, João Félix c’est 80 matches (toutes compétitions confondues), 20 buts et 12 assists. Un bilan qui commence à devenir difficile à accepter par le joueur qui reproche en quelque sorte à son entraîneur de gâcher son potentiel à cause du style de jeu pratiqué. Et si l’Atlético vient à être éliminé de toute compétition européenne ce soir, cela pourra accélérer les choses.

Le Portugais est sous contrat jusqu’en 2026 et les Madrilènes ne sont pas dans l’optique de s’en séparer. Sauf qu’une élimination européenne prématurée serait synonyme de gros manque à gagner pour l’Atlético. Une vente du Lusitanien pourrait donc compenser cette perte. Une chose est sûre : AS affirme que l’entourage du joueur étudie différentes options pour convaincre les dirigeants espagnols de le laisser partir. Peu épargné par les blessures et visiblement bridé par le style Simeone, João Félix semble déjà être arrivé à la fin de son aventure madrilène.

