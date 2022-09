France U21 - Belgique U21 : les compositions sont là

La trêve internationale de septembre offre un duel entre la France U21 et la Belgique U21 à Valenciennes. A domicile, les Tricolores s'organisent en 4-3-3 avec Yahia Fofana dans les cages derrière Malo Gusto, Wesley Fofana, Tanguy Kouassi et Yasser Larouci. Maxence Caqueret est positionné en sentinelle auprès de Khéphren Thuram et Enzo Le Fée. Sofiane Diop et Amine Gouiri accompagnent Arnaud Kalimuendo en attaque.

De son côté, la Belgique s'établit en 3-4-2-1 avec Senne Lammens comme dernier rempart derrière Ignace van der Brempt, Louis Patris et Koni De Winter. Les rôles de pistons sont assurés par Matisse Samoise et Maxim De Cuyper tandis qu'Anass Zaroury et Aster Vranckx constituent le double pivot. Installé en pointe, Jérémy Doku est soutenu par Yari Verschaeren et Largie Ramazani.

Les compositions

France U21 : Fofana - Gusto, Fofana, Kouassi, Larouci - Thuram, Caqueret, Le Fée - Diop, Kalimuendo, Gouiri

Belgique U21 : Vandervoordt - Van der Brempt, Patris, De Winter - Samoise, Zaroury, Vranckx, De Cuyper - Verschaeren, Ramazani - Doku