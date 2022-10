Vidéo : Benoît Paire régale à l'entraînement du Stade Brestois !

La suite après cette publicité

Ce jeudi lors de la séance d'entraînement, le Stade Brestois a accueilli un invité assez spécial. Le tennisman français Benoît Paire, de passage à Brest, a rendu visite à l'équipe première et a même participé à quelques exercices face au but. Sur ses réseaux sociaux, Brest a partagé quelques images des exploits du joueur français et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il semble très à l'aise avec le ballon. Il a lâché quelques frappes du gauche qui n'ont rien à envier à certains attaquants de Ligue 1. Peut-être une future reconversion...