France - Danemark : les compositions officielles

La Coupe du monde 2022 se poursuit ce mardi avec la suite du groupe D où évolue la France. Justement, les Bleus défient le Danemark à 17h pour un sacré choc. Les Tricolores s'articulent dans un 4-3-3 avec Hugo Lloris dans les cages derrière Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Théo Hernandez. Aurélien Tchouaméni est positionné en sentinelle aux côtés d'Antoine Griezmann et Adrien Rabiot. Enfin, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé accompagnent Olivier Giroud en attaque.

De leur côté, les Danish Dynamites optent pour un 3-4-2-1 avec Kasper Schmeichel comme dernier rempart. Devant lui, Joachim Andersen, Victor Nelsson et Andreas Christensen constituent la défense. Rasmus Kristensen et Joakim Maehle sont positionnés comme pistons avec Pierre-Emile Hojbjerg et Christian Eriksen dans le double pivot. Andreas Cornelius est accompagné de Jesper Lindstrøm et Mikkel Damsgaard en attaque.

Les compositions

France : Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud

Danemark : Schmeichel - Andersen, Nelsson, Christensen - Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle - Lindstrøm, Damsgaard - Cornelius

