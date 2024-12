Arsenal : William Saliba supporte les clubs français

Les clubs français ont globalement brillé lors de la 6e journée de la phase de championnat de la Ligue des Champions. Mardi soir, le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain ont respectivement battu le PSV Eindhoven (1-0) et le RB Salzbourg (0-3). Le lendemain, Lille s’est imposé face au Sturm Graz (3-2). En revanche, l’AS Monaco a été balayé par William Saliba et Arsenal (3-0). Le défenseur tricolore des Gunners s’est par ailleurs montré élogieux envers les clubs de l’Hexagone, qui sont souvent méprisés outre-Manche.

« Je suis content. J’ai vu Brest hier, Paris aussi, et j’ai vu que Lille a gagné aujourd’hui. Ça fait du bien parce qu’il y en a qui ne nous respectent pas. Même ici en Angleterre, il y en a encore qui parlent de Farmer’s League. J’espère qu’ils vont tous se qualifier. Je leur fais une très bonne pub. Toutes les équipes françaises peuvent se qualifier et j’espère qu’elles vont continuer », a déclaré l’ancien défenseur de Saint-Étienne et de Marseille à Canal+.