FC Barcelone : Lamine Yamal a fait taire tout le monde !

C’était un match décisif pour le titre qui se disputait hier soir du côté du Metropolitano. L’Atlético de Madrid accueillait ainsi le FC Barcelone pour un duel au sommet de la Liga. Et si ça avait bien mal commencé pour les Catalans, menés 2-0 à la 70e minute, les troupes d’Hansi Flick ont réussi à s’offrir une remontada sur la fin de match pour s’imposer 4-2 et assouvir leur domination sur le championnat.

La fin de la disette

Et il y avait un homme particulièrement attendu au tournant côté Barça : Lamine Yamal. Si Lewandowski a encore fait trembler les filets et que Ferran Torres a fait parler la poudre à deux reprises, c’est de l’adolescent de 17 ans qu’on parle le plus en Espagne après ce match. Il faut dire que depuis quelques semaines, il était critiqué et parfois même moqué à cause de ses problèmes face au but. Des brimades venant principalement de Madrid, mais qui commençaient à clairement agacer l’international espagnol, très attentif à ce qui se dit de lui sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Il faut dire que même s’il a marqué en Ligue des Champions ou en Coupe du Roi depuis, son dernier but en Liga datait de la fin octobre et de ce Clasico face au Real Madrid, soit 140 jours de disette en championnat. Ce but inscrit dans le temps additionnel pour donner l’avantage au Barça hier était donc aussi important pour son équipe que libérateur pour lui. Sa célébration en disait long sur son besoin de marquer et sur la frustration accumulée jusqu’ici, lui qui a en plus été assez malchanceux ces dernières semaines, touchant les poteaux à de nombreuses reprises, pas plus tard qu’en début de rencontre hier soir.

Un but attendu

Un but libérateur, avec enfin un peu de réussite puisque le ballon est dévié par Reinildo, qui était aussi attendu par ses coéquipiers qui se sont jetés sur lui pour célébrer, ainsi que par les médias barcelonais. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si c’est lui qui est sur la une des deux quotidiens pro-Barça que sont Sport et Mundo Deportivo ce lundi matin, puisque la presse catalane attendait ce but depuis longtemps. « Lamine Yamal fait taire les bouches au meilleur moment », indique par exemple Sport.

« Je savais que si je marquais, ça allait être dans des matchs importants. L’équipe avait besoin de moi et j’ai marqué. Quand le ballon était de l’autre côté, j’ai vu que Gallagher s’éloignait de moi, j’ai tiré et avec un peu de chance il y a eu but », a indiqué le numéro 19 du Barça après le match devant les caméras de DAZN, souriant et soulagé. Avec un Lamine Yamal à ce niveau, un Lewandowski toujours aussi décisif et un Raphinha qui marche sur l’eau, le Barça, qui caracole en tête de la Liga en compagnie du Real Madrid mais avec un match en plus à disputer, peut voir les choses en grand pour cette fin de saison…