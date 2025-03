Liga : le FC Barcelone renverse l’Atlético de Madrid et repasse en tête

Le suspense est à son comble en haut du classement de la Liga. Tout juste éliminé de la C1 contre le Real Madrid, l’Atlético devait rapidement se relever contre le FC Barcelone pour se replacer dans la course au titre. Sans surprise dans le XI, Diego Simeone espérait frapper un gros coup contre le Barça, qui n’a plus perdu depuis le 21 décembre 2024 et une défaite contre les Colchoneros (1-2). Mais avec Olmo, Lamine Yamal, Casado, les Catalans voulaient prendre leur revanche.

Cela commençait très bien pour le Barça, qui était tout proche d’ouvrir le score sur une belle action collective et un poteau trouvé par Lamine Yamal (6e), avant une intervention d’Oblak devant Lewandowski (14e). Mais les Catalans ont trop rapidement baissé de rythme et l’Atlético pouvait alors développer son plan de jeu. Car malgré la domination stérile catalane, les Colchoneros jouaient bien les coups et Griezmann pouvait renverser le jeu vers Simeone, qui redonnait intelligemment vers Alvarez (1-0, 45e+2). L’ouverture du score au meilleur des moments.

Le Barça a tout renversé

Au retour des vestiaires, le Barça ne poussait pas encore suffisamment pour déstabiliser les Madrilènes. Et sur une nouvelle contre-attaque, l’Atlético se jouait du piège du hors-jeu blaugrana pour permettre à Sorloth de faire le break (2-2, 70e). Et dès le coup d’envoi, Lewandowski lâchait une belle frappe pour réduire le score et relancer le match (2-1, 71e). Ce match fou ne pouvait pas s’arrêter comme cela et un bon centre de Raphinha trouvait la tête de Torres pour l’égalisation (2-2, 78e).

Les deux équipes poussaient alors pour aller chercher la victoire en fin de partie, avec la crainte de perdre ce précieux point du match nul. Mais sur une dernière action construite, Lamine Yamal lâchait une frappe enroulée et déviée par Reinildo… qui terminait dans le petit filet d’Oblak (3-2, 90e+3). Avant que le match soit conclu par un dernier but signé Ferran Torres, pour le doublé et faire exulter le banc catalan (4-2, 90e+7).

Le Barça a tout renversé et reprend la tête, à égalité avec le Real Madrid en Liga avant la trêve internationale. Sans oublier que les Blaugranas ont toujours un match de moins. Le FC Barcelone ira ensuite jouer le derby contre Gérone. En revanche, cela se complique pour les Colchoneros, qui devront jouer l’Espanyol Barcelone avec 4 points en moins sur ses deux rivaux.