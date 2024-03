Le Barça s’est rapproché de Mason Greenwood

Après avoir mis en péril sa carrière de footballeur suite à une affaire de violences conjugales en Angleterre, Mason Greenwood revit en Espagne. Prêté à Getafe par Manchester United, l’attaquant anglais est en train de complétement se relancer. Avec 8 buts et 5 passes décisives au compteur en 25 apparitions toutes compétitions confondues, le joueur de 22 ans performe avec les Azulones et attire l’oeil avisé des plus grands clubs de Liga.

Dans le viseur de l’Atlético de Madrid, le profil polyvalent de Mason Greenwood, capable d’évoluer aussi bien en position de numéro 9 que sur un côté, est également très apprécié par le FC Barcelone. Intéressé à l’idée de s’attacher les services d’un avant-centre à moindre coût compte tenu de sa situation financière délicate, le champion d’Espagne en titre aurait entamé les démarches pour se rapprocher du joueur, dont le contrat avec Manchester United expire en 2025, à en croire les informations de SPORT. Pour baisser sa valeur, actuellement estimée aux alentours de 7 M€ (selon le site spécialisé Transfermarkt), le Barça envisagerait d’inclure certains talents de son académie dans la transaction.