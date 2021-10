L'Espagne demande à Didier Deschamps de sélectionner Nabil Fekir !

La suite après cette publicité

«Le sourire» de Nabil Fekir s'affiche en une d'Estadio Deportivo, le quotidien sportif de la région de Séville. Il faut dire que le champion du monde 2018 a réussi une performance de haute volée ce jeudi soir, en Ligue Europa, sur la pelouse de Ferencvaros (1-3, 2e journée). Buteur sur un superbe enchaînement au sortir du premier quart d'heure, l'ancien Lyonnais est également impliqué sur le deuxième but des siens, son corner ayant été détourné dans ses propres buts par Henry Wingo. Décisif, l'international tricolore (25 sélections, 2 buts) a même été «magique» pour la publication andalouse.

La «magie» du Français en Hongrie, Marca en parle également dans son édition du jour. Pourtant moins partisan, le journal ose pourtant un titre sans équivoque : «Deschamps, prends note». Le média ne comprend pas comment le gaucher a pu être ignoré par le sélectionneur de l'équipe de France pour le Final 4 de la Ligue des Nations vu «son incroyable niveau de jeu actuel» et sa prise de pouvoir dans le jeu du Betis. «Il a fait un pas en avant, il est fondamental dans le jeu du Betis, il est très impliqué, il veut toujours jouer, mais il sait doser ses efforts», analyse Marca.

Pour le plus grand bonheur du Betis

L'intéressé, lui, se tient loin de ces débats et préfère profiter. «Je prends beaucoup de plaisir avec le Betis. Nous avons un groupe de grande qualité et on l'a vu ce soir (jeudi). Nous sommes sur une très bonne dynamique et il faut continuer comme ça», a-t-il lancé au sortir de la partie, tout heureux. Un bonheur qui irradie et qui plaît à ses dirigeants, à l'image d'Antonio Cordon, son directeur sportif. «Le voir tous les jours avec le sourire et la joie qu'il transmet, cela démontre qu'il est heureux», a-t-il confié avant de poursuivre.

«Je suis convaincu que, si vous lui posez des questions sur Séville, sur son Betis, il ne vous dira que de belles choses». Le décideur verdiblanco espère évidemment que cela poussera le n° 8 à prolonger son contrat (juin 2023). «Nous avons quelqu'un de très bon au club, nous espérons qu'il restera très longtemps. (...) J'aimerais qu'il soit l'homme fort de la Liga. Il a les qualités pour être l'un des meilleurs joueurs du championnat», a-t-il lâché. Le Betis et l'Espagne sont donc clairement sous le charme de Nabil Fekir et le crient haut et fort. À bon entendeur.