Le Betis a un plan pour Nabil Fekir

Septième avec douze points au compteur, le Betis a plutôt bien commencé sa saison. Nabil Fekir (28 ans) n'y est pas étranger. Leader d'attaque désigné de Manuel Pellegrini, le Français affiche déjà un but et une passe décisive à son bilan comptable en sept apparitions. Mais son influence ne se résume pas qu'à cela.

Avec Sergio Canales, le champion du monde 2018 est clairement le créatif des Verdiblancos, comme en témoignent ses 25 dribbles réussis depuis le début de la saison, plus haut total à ce jour en Liga. L'ancien de l'OL, sur lequel les adversaires en championnat d'Espagne commettent beaucoup de fautes, est donc indispensable à l'écurie sévillane sur ces sept premières levées.

Opération blindage

Le Betis a bien l'intention que cela dure. Et que cela dure longtemps. Selon les informations de Marca, les pensionnaires du Benito Villamarin souhaitent prolonger dès que possible le contrat de l'international tricolore (25 sélections, 2 réalisations) et ont déjà entamé les premières démarches en ce sens. Pour le récompenser de cette influence grandissante d'une part, mais aussi pour s'éviter des tracas futurs, explique le quotidien sportif espagnol.

Le Lyonnais est actuellement lié aux Andalous jusqu'en juin 2023 (clause libératoire à 90 M€). Et vu sa cote et son importance, on a peur du côté de Héliopolis qu'il ne décide d'aller au bout de son bail, comme Aïssa Mandi (parti à Villarreal) cet été, pour pouvoir partir libre où bon lui semble. Le Betis, plutôt confiant sur ce dossier, croise les doigts. Mais la balle est clairement dans le camp de Nabil Fekir.