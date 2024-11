La sortie médiatique incroyable d’un joueur de Leganés sur Kylian Mbappé

C’était peut-être un tournant dans la saison de Kylian Mbappé et du Real Madrid, dimanche soir face à Leganés. Pas forcément à cause de la prestation du Français, qui, au-delà de son but, n’a pas non plus été exceptionnelle. Loin de là. Mais surtout à cause de son positionnement à gauche, pour la première fois de la saison, et qui pourrait devenir définitif selon la presse ibérique, "condamnant" Vinicius Jr au poste de numéro 9.

Quoi qu’il en soit, Mbappé était très attendu hier sur la pelouse de Leganés. Par les fans et les médias madrilènes, forcément, mais aussi par le reste de la Liga, qui attendait de voir s’il pouvait surmonter ses difficultés. Ainsi que par Leganés, promu en Liga cette saison… « Mbappé vient d’arriver en Espagne. J’espère que Leganés pourra l’affronter pendant de nombreuses années. On signe tous les jours pour qu’il nous marque des buts à chaque saison, ça voudrait dire que nous sommes maintenus en première division », avait lancé le coach du club pepinero Borja Giménez avant le match.

"Un exemple pour les enfants"

Après la victoire merengue dimanche soir, c’est Sergio González, capitaine de Leganés, qui s’est exprimé sur Kylian Mbappé. « Le Real Madrid a des attaquants qui font partie des meilleurs joueurs du monde. On a essayé d’occuper les espaces car on sait que Mbappé est dangereux dans ces situations », a-t-il d’abord expliqué, avant d’encenser le Français.

« Je veux mettre en avant son attitude car elle est très bonne. C’est un exemple pour les enfants qui le regardent, il a eu un très bon comportement et de beaux gestes avec nous. Il y a des joueurs qui sur le terrain ne sont pas un exemple, mais Mbappé l’est », a-t-il ainsi ajouté. Des propos qui feront plaisir à l’attaquant tricolore, dont le comportement a justement beaucoup fait parler, en négatif, en France. De l’autre côté des Pyrénées, sa cote semble donc encore intacte.