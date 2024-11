Real Madrid : Kylian Mbappé gagne la bataille contre Vinicius Jr !

« Je crois que j’ai fait un bon match. Je commence à me trouver avec mes coéquipiers. J’ai joué dans une position différente des derniers matches. Mais je peux jouer à tous les postes de l’attaque. Le prochain, je changerais peut-être encore de position mais je suis prêt à aider l’équipe et donner mon maximum. De toute façon jouer à droite, à gauche, au centre, c’est l’histoire de ma carrière et je m’en fiche. Ce que je veux, c’est bien jouer, aider l’équipe et marquer beaucoup de buts ». Tels étaient les propos de Kylian Mbappé après la victoire des Merengues dimanche soir, sur la pelouse de Leganés (3-0).

Il faut dire que Mbappé était attendu au tournant pour ce match disputé à quelques kilomètres du Bernabéu seulement, lui qui était sur une série de quatre rencontres sans faire trembler les filets. Aligné sur le côté gauche de l’attaque par Ancelotti, il a enfin marqué. Sa prestation est d’ailleurs jugée satisfaisante par l’ensemble des médias madrilènes ce lundi matin. Mais il est aussi question de ce nouveau positionnement du Français et de savoir si Ancelotti remettra le Bonydnois dans l’axe ou non, au détriment de Vinicius Jr qui a joué en pointe.

Mbappé est prioritaire à gauche maintenant !

Un sujet qui fait beaucoup parler chez nos voisins, où on considère que le bien-être footballistique du Français passe devant celui du Brésilien. « Vinicius Jr doit commencer à penser que même s’il a été le meilleur joueur de l’équipe sur ce début de saison, il a été mis en attaquant de pointe parce que Mbappé a besoin de sa place et qu’il est la pierre angulaire du projet, donc on va revoir ça beaucoup de fois encore. L’information du soir, c’est que pour le club, Mbappé a la priorité à gauche », a par exemple expliqué le journaliste Jesús Gallego sur la Cadena SER.

« J’ai la sensation qu’Ancelotti est conscient qu’actuellement, Mbappé a plus besoin d’être chouchouté que Vinicius », a indiqué son collègue Antonio Romero. Clairement, Mbappé semble donc avoir pris le dessus sur Vinicius Jr aux yeux du staff et des dirigeants. Marca indique tout de même que Carlo Ancelotti fait très attention à tous les détails en interne afin de ne pas enflammer les égos de chacun, et marche sur des oeufs en permanence pour s’assurer que ses deux stars soient traitées de la même manière. En milieu de semaine, à Anfield, le Français et le Brésilien seront encore examinés à la loupe…