Nantes : Antoine Kombouaré réagit à la rumeur Trent Alexander-Arnold

La rumeur fait beaucoup parler depuis ce matin. Après le rachat du Stade Malherbde de Caen par Kylian Mbappé, L’Équipe assure que la star de Liverpool Trent Alexander-Arnold et le fonds d’investissement dirigé par son père ont des vues sur le FC Nantes. Présent face aux médias en vue du match face à Angers, Antoine Kombouaré a inévitablement été interrogé sur cette rumeur. Et le Kanak n’a pas manqué d’humour.

La suite après cette publicité

« Pour l’instant, il n’y a que Kylian Mbappé qui a fait ça (avec Caen). Les joueurs font ce qu’ils veulent avec leur argent. Si quelqu’un vient mettre son argent, on fera ce qu’il dira. Le patron a toujours raison, c’est lui qui paye. Mais pour être très honnête avec vous, ça n’a aucun impact sur mon travail. (…) Trent Alexander-Arnold, s’il veut être président et jouer… Comme ça il ne jouerait qu’un match par semaine, ça serait plus tranquille pour lui », a-t-il confié en conférence de presse.