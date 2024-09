Caen : ça ne se passe pas aussi bien que prévu pour le clan Mbappé…

Le 31 juillet , Kylian Mbappé, via sa société d’image Interconnected Ventures, a officiellement racheté le Stade Malherbe de Caen en échange d’un montant compris entre 15 et 20 M€. Une annonce qui avait logiquement provoqué un gros tapage médiatique et surtout suscité énormément d’attentes. Passé tout près des playoffs d’accession la saison dernière, le club bas-normand rêve de faire son grand retour en Ligue 1, cinq ans après sa relégation. Un rêve devenu plus accessible grâce à la famille Mbappé ?

Sportivement, cette saison 2024/2025 a très mal débuté. Avant la réception d’Ajaccio ce soir à d’Ornano, le SMC reste sur trois défaites et un nul lors de ses quatre premiers matches. Seizièmes du classement (sur dix-huit) avec un petit point, les Caennais sont déjà très loin des premières places. Et en interne, L’Équipe nous apprend que c’est le flou le plus total. La raison ? Le silence assourdissant des nouveaux patrons, et surtout celui du président Ziad Hammoud.

Le club plongé dans le flou

Discret dans les médias, Hammoud n’aurait toujours pas dialogué avec les salariés du club. D’après le journal, ces derniers commenceraient à trouver le temps long et l’euphorie du rachat a laissé place aux craintes concernant leur avenir. Pourquoi un tel mutisme ? Le quotidien évoque des découvertes financières pas très appréciables telles que le déficit structurel du club chiffré à 9 M€. De quoi freiner les ambitions du clan Mbappé ? De quoi expliquer l’arrivée de seulement trois recrues cet été (Yann M’vila, Quentin Lecoeuche et Lorenzo Rajot) ? Un tel scénario n’est pas à exclure.

Et pendant ce temps-là, le coach Nicolas Seube doit lui aussi gérer une période très délicate. « Je rassure tout le monde : je suis libre de tout sur l’équipe pro. Après, quand on gagne, il n’y a pas de souci, quand on perd, forcément, c’est un métier à risque. Donc, aujourd’hui, je vous dis juste que je suis libre dans mes fonctions, que j’ai la confiance des dirigeants, mais qu’après mon avenir dépendra des résultats. Nous, les techniciens, on doit être les guides, les gens qui les rassurent, les gens qui les amènent à un football qu’on a envie de pratiquer. Mais après, les acteurs, ce sont eux, les joueurs. Ce sont eux qui sont sur le terrain, ce sont eux qui font changer les choses. Et ce sont eux, aussi, qui font changer les carrières des entraîneurs. » Et pour le moment, ils n’aident pas vraiment celle de leur coach.