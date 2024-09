Liverpool : Trent Alexander-Arnold veut racheter le FC Nantes !

Et si Kylian Mbappé avait donné des envies à d’autres stars du football d’investir dans un club de football ? Devenu patron du Stade Malherbe de Caen via sa société d’image, le Bondynois pourrait ne pas être le seul à racheter un club français. Dans son édition du jour, L’Équipe révèle en effet que la star de Liverpool Trent Alexander-Arnold pourrait débarquer… au FC Nantes !

Le quotidien explique que le défenseur anglais de 25 ans possède un fonds d’investissement géré par son père Michael et que la famille Alexander-Arnold est visiblement très intéressée par le marché français. Après avoir étudié les cas de Saint-Étienne et du Havre, le fonds d’investissement se penche désormais sur la situation des Canaris. Et le contact a été établi !

Une offre orale de 100 M€ + 40 M€ de bonus faite à Kita

Le quotidien affirme que Waldemar Kita a eu une visioconférence avec les Anglais en juillet dernier. Un échange qui aurait été suivi d’une rencontre physique à Genève il y a quelques jours. De quoi déboucher sur une offre orale de 100 M€ (80 M€ cash + 20 M€ en crédit) + des bonus allant jusqu’à 40 M€. Hier, un nouveau rendez-vous se serait tenu entre les parties concernées et Kita aurait validé le lancement d’un audit externe de son club.

Propriétaire du FCN depuis 2007, Kita va-t-il enfin lâcher son bébé ? Conspué par une grande partie des supporters nantais, chaque match à la Beaujoire, l’homme d’affaires franco-polonais s’est toujours accroché aux Canaris. Et face à l’intérêt anglais évoqué, L’Équipe ajoute que les Kita se montreraient très gourmands. Affaire à suivre.