Girona ouvre la porte à une vente d’Artem Dovbyk

La Liga édition 2023-2024 nous a offert un très joli divertissement. Si le Real Madrid a remporté le 36e championnat d’Espagne de son histoire, succédant ainsi au FC Barcelone, une autre équipe est passée pas loin de voler la vedette au club de la capitale ibérique : Girona. Voué à lutter pour sa survie dans l’élite espagnole, le club catalan a totalement déjoué les pronostics cette saison. Avec un jeu léché porté vers l’attaque, Girona a longtemps partagé la tête du championnat avec le Real Madrid avant de marquer le pas en fin d’exercice. Néanmoins, l’objectif a été atteint pour les hommes de Michel, à savoir une qualification historique pour la prochaine Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Une réussite encore inespérée l’été dernier et à laquelle Artem Dovbyk a plus que contribué. Véritable fer de lance de l’attaque des Blanquivermells, le colosse d’1m89 a crevé l’écran pour sa première saison en Liga. Affichant 24 buts au compteur, l’Ukrainien a terminé meilleur buteur du championnat, remportant son duel à distance avec Alexander Sorloth lors de l’ultime journée et devançant des joueurs aux noms ronflants tels que Jude Bellingham et Robert Lewandowski. Un exploit retentissant pour l’ancien joueur du SK Dnipro-1, mettant fin à la longue hégémonie du Real Madrid et du FC Barcelone qui durait depuis 15 ans dans cette catégorie.

À lire

Real Madrid : Rodrygo envoie un message fort à Kylian Mbappé

Girona résigné à perdre son meilleur buteur cet été ?

Forcément, une telle réussite ne laisse personne de marbre en Espagne, à commencer par l’Atlético de Madrid. Afin de redynamiser son attaque la saison prochaine, le club madrilène a jeté son dévolu sur Artem Dovbyk. L’international ukrainien, actuellement présent en Allemagne pour disputer l’Euro 2024 avec sa sélection, a déjà fait l’objet d’une première offre des Colchoneros, avoisinant les 25 millions d’euros. Une somme conséquente sur le papier mais jugée insuffisante pour les dirigeants catalans qui ont fixé le prix de départ du natif de Tcherkassy à 40 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas tout puisque Naples, également en quête d’un renfort à vocation offensif, aurait proposé 35 millions d’euros pour s’attacher les services de l’Ukrainien comme rapporté par As. Conscient de l’intérêt croissant autour de sa vedette, le directeur sportif de Girona, Quique Carcel, a fait le point sur la situation du joueur de 26 ans. «En soit, je ne veux pas vendre Artem Dovbyk, mais s’ils paient 40 millions, vous ne pouvez rien faire. Il faut le vendre. Le plus important est de profiter de tout cela pour consolider Girona dans l’élite», concédait le dirigeant catalan lors d’une interview accordée au Diari de Girona. Malgré une présence en C1 la saison prochaine, Girona aura du mal à conserver son attaquant qui laissera un vide énorme en cas de départ cet été…