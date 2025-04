Bordeaux : Gérard Lopez recadre encore Oliver Kahn

Depuis plusieurs mois, Oliver Kahn cherche à racheter les Girondins de Bordeaux. L’ancienne légende du Bayern Munich multiplie les sorties médiatiques pour expliquer son projet et a récemment annoncé avoir déjà proposé 30 millions avec des partenaires pour racheter le club. Et alors qu’il n’entretient pas du tout de bonnes relations avec Gérard Lopez, l’ex-gardien allemand n’est vraiment pas dans les petits papiers du président bordelais qui a tenu à répondre à sa récente sortie.

« S’il faut transmettre une proposition, c’est à moi ou aux administrateurs judiciaires. Et personne n’a reçu de proposition, ni de 0, ni de 30, ni de quoi que ce soit. Nous ne discutons plus avec Oliver Kahn depuis un bon mois. En termes de plan d’affaires, on a prévu deux saisons dans chaque division. Concernant la recherche de partenaires, s’il faut rester comme ça (seul), on restera comme ça. On ne dépense plus quarante millions non plus. Tout seul ou accompagné, ça ne changera rien. Le 27 mai, on présentera notre plan de continuation», a-t-il lancé après la victoire de Bordeaux contre Saint-Malo. Pas sûr que les supporters bordelais apprécient la nouvelle.