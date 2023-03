Lucas Leiva met un terme à sa carrière en raison d’un problème cardiaque

Le milieu de terrain brésilien, Lucas Leiva, a annoncé mettre un terme à sa carrière ce vendredi. Âgé aujourd’hui de 36 ans, l’ancien joueur de Liverpool évoluait depuis l’été dernier à Grêmio, aux côtés de Luis Suarez, dans le but d’y finir sa carrière. Il a indiqué sur ses réseaux sociaux avoir été contraint de raccrocher les crampons, en raison d’une anomalie cardiaque détectée lors d’un contrôle de routine.

Au cours de sa carrière, le natif de Dourados aura notamment arboré le maillot de Liverpool à 346 reprises, entre 2007 et 2017, remportant au passage la League Cup en 2012. Mais c’est avec la Lazio Rome (2017-2022) qu’il aura tout de même cumulé le plus de trophées, glanant la Coupe d’Italie en 2019, ainsi que la Supercoupe d’Italie en 2018 et 2020. Il aura également honoré le maillot de la Selecão à 23 reprises depuis 2007.

