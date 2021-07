EdF Espoirs : comment André-Pierre Gignac et Florian Thauvin ont convaincu leur club de les laisser aller aux JO

En mai dernier, Florian Thauvin avait décidé de quitter l’Olympique de Marseille libre afin de rejoindre les Tigres de Monterrey. Une nouvelle aventure pour le joueur de 28 ans, où il retrouve un de ses anciens coéquipiers à Marseille, André-Pierre Gignac. Mais avant de jouer ensemble sous les couleurs du club mexicain, les deux hommes participeront aux Jeux olympiques de Tokyo avec l’équipe de France olympique, dont le premier match aura lieu ce jeudi 22 juillet à 10h face au Mexique justement. Dans une interview accordée à L'Équipe, Thauvin et Gignac ont expliqué comment ils ont convaincu les Tigres de les laisser disputer les JO.

La suite après cette publicité

L’attaquant de 35 ans est allé voir ses dirigeants « dès février, quand j'ai su que j'étais dans la liste élargie. Rien n'était acquis mais comme Sylvain m'avait dit qu'il avait une idée derrière la tête, j'ai préféré leur en parler. Ils m'ont dit : "s'il y a des Jeux à faire, il faut que tu les fasses." Aussi simple que ça (...) Pour Flo, on y est allés au culot. J'ai dit en tête-à-tête au coach : "on va rester avec vous jusqu'au dernier moment, participer au stage et on partira." Il m'a répondu "bon ok". Ça s'est joué comme ça alors qu'au début, quand je leur ai dit que Flo était susceptible de partir aux Jeux... T'imagines, le mec vient d'arriver, il est présenté devant 15 000 personnes, et deux semaines après il doit repartir... Mais tous les clubs mexicains ont lâché leurs joueurs car c'est une belle pub. »