Sporting Gijon : Vasyl Kravets est prêt à aller à la guerre pour l'Ukraine

La Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine ce jeudi matin en entrant sur son territoire. Depuis, de nombreuses personnes ont réagi, donnant leur soutien au peuple ukrainien et dénonçant les actes de Poutine. De nombreux footballeurs originaire du pays, ou pas, ont souhaité réagir, comme les buteurs en Coupe d'Europe, Yaremchuk et Malinovsky ou comme le joueur de Manchester City, Zinchenko. Un de leur compatriote, certes moins connu sur la scène footballisitique, le latéral gauche, Vasyl Kravets, a souhaité réagir dans différents médias espagnols à la situation dans son pays : «nous sommes vraiment dans la merde. Des gens sont tués, des civils, dans les hôpitaux. C'est la faute de Poutine, je ne veux pas dire que c'est la faute de la Russie, mais c'est la faute de Poutine. Nous sommes un pays qui veut vivre en paix. Nous ne voulons attaquer personne, nous voulons vivre bien et en paix»

La suite après cette publicité

Le joueur de 24 ans explique que les dernières heures n'étaient évidemment pas facile et qu'il espère un apaisement rapide de la situation : «ma famille ne peut pas déménager. J'ai pu leur parler, je le fais toutes les heures ou toutes les deux heures. Je m'entraînais normalement et ma tête était concentrée sur les choses en dehors du terrain. Je ne peux pas aller là-bas. J'ai un contrat avec le Sporting. L'Europe et l'Amérique doivent tout arrêter. Poutine ne veut pas parler à l'Ukraine, mais il a parlé à la France. Espérons que cela se terminera demain et que nous pourrons vivre normalement. Nous défendrons notre pays. Ce n'est pas possible qu'il vienne avec son peuple. Ils entrent sans tête et ne savent pas où ils vont. Ils vont dans un autre pays pour tuer des gens. C'est incroyable de voir des vidéos et d'entendre les voix des enfants.» Le joueur prêté par Leganes au Sporting Gijon conclut en se disant prêt à partir se battre pour son pays : «je dis la vérité : je veux aller à la guerre et aider mon peuple. Mais je ne peux pas aider parce que je ne sais pas comment tirer, comment bouger, comment recharger une arme, mais la vérité est que je veux aider. Si je pouvais y aller, j'irais au front pour défendre mon territoire. C'est une obligation pour le cœur des Ukrainiens», lâchait-il, dans des propos retranscris par AS.