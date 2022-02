LdC, Benfica : Roman Yaremchuk et sa célébration hommage à l'Ukraine

Auteur du but de l'égalisation de Benfica contre l'Ajax (2-2, 8e de finale aller de Ligue des Champions), Roman Yaremchuk (26 ans) a eu une pensée pour son pays l'Ukraine en arborant un T-shirt frappé de l'emblème national sur sa célébration. Au micro de CNN Portugal, l'attaquant s'est expliqué.

«Je voulais soutenir mon pays. Je pense beaucoup à ce qui se passe (tensions entre la Russie et l'Ukraine) et la situation me fait peur. Je veux un peu soutenir mon pays. Mon club me soutient, me parle et fait tout pour m'aider. J'en suis reconnaissant, mais pour l'instant, tout va bien. Je suis heureux. Que je joue cinq ou dix minutes, je me battrai toujours pour mon équipe, pour mes partenaires et mes supporters. Je suis ici pour marquer, c'est ce que je dois faire», a-t-il lâché.