L’Espanyol allume Martin Braithwaite

Ce mardi, Relevo a fait des révélations sur le cas Martin Braithwaite (32 ans). Le média espagnol a expliqué que le Danois avait pris la fuite sans prévenir son club et ses coéquipiers lors du stage à Marbella. L’attaquant refuse de jouer en D2 et il a même menacé son club de prendre sa retraite. Silencieux, les Catalans ont pris la parole cet après-midi pour faire un point sur le sujet. C’est le nouveau directeur sportif de l’Espanyol, Fran Garagarza, qui a évoqué ce dossier dans les colonnes de Relevo.

«C’est une surprise inattendue, et en même temps désagréable. Ce n’est pas facile de vivre cette situation car elle est nouvelle et nous n’avons pas du tout aimé (…) Je lui avais parlé (à son retour de vacances, ndlr) et il m’a dit qu’il ne voulait pas être ici et qu’il voulait trouver une issue. Il n’y a plus grand-chose à dire. Il n’a pas décroché le téléphone (depuis son départ, ndlr). Nous avons parlé avec son agent, et il nous dit que Braithwaite a décidé de quitter le stage et qu’il ne peut pas nous en dire beaucoup plus.» L’Espanyol travaille avec ses avocats et la Liga pour voir quelles sont les solutions à cette situation. Les Catalans craignent que cela donne des idées à d’autres joueurs du groupe.

