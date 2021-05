Real Madrid : le joli message de Karim Benzema à Zinedine Zidane

L'annonce est tombée aux alentours de 12h : Zinedine Zidane n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Depuis, les joueurs de la Casa Blanca enchaînent les messages sur les réseaux sociaux pour remercier le technicien français qui était revenu sur le banc madrilène en 2019. Sur son compte Twitter, Karim Benzema en a fait de même avec un message touchant.

«Merci frérot pour tout ce que tu m’as apporté tant sur le plan collectif que personnel... Je suis fier et honoré d’avoir pu avancer et grandir auprès de l’homme que tu es. See you... #ZZ #legend #king», a écrit l'attaquant du Real Madrid qui vient de retrouver l'équipe de France. Des mots qui devraient toucher le champion du Monde 1998.