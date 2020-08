Benfica-Porto : les compos probables

La suite après cette publicité

Jour de grande finale au Portugal ! À l'occasion de la finale de la Coupe du Portugal, Benfica et le FC Porto vont croiser le fer, ce soir (21h45, à suivre en direct sur notre site). Après avoir remporté le championnat il y a quelques semaines, les Dragões vont tenter de réaliser le doublé sur la scène nationale.

Et pour cette rencontre entre les deux meilleurs ennemis, les deux entraîneurs devraient s'appuyer sur le même schéma tactique, à savoir un 4-3-3. Du côté de Porto, Sérgio Conceição alignera dans les buts Diogo Costa. La défense sera composée de gauche à droite de Alex Telles, Pepe, Mbemba et Manafa. Au milieu, Danilo Pereira sera la sentinelle, il sera entouré par Oliveira et Otavio. Enfin en attaque, Corona et Luis Díaz devront alimenter Moussa Marega. De son côté, le SLB va aligner Vlachodimos dans les buts. En défense, Tavares sera le latéral gauche, la charnière centrale sera composée de Ruben Dias et Jardel, Almeida sera dans le couloir droit. Au milieu, l'ancien du BvB, Julian Weigl sera la tour de contrôle. Gabriel et Pizzi seront chargés de l'animation. La trio offensif sera composé de Chiquinho, Seferovic et Cervi.