Atlético : fin de saison pour João Félix

Coup dur pour les Colchoneros. La saison 2021-2022 de João Félix (22 ans) est déjà terminée. L'attaquant portugais souffre d'une lésion musculaire aux ichio-jambiers de la cuisse gauche, tout comme Thomas Lemar, comme indiqué par le club de la capitale espagnole ce lundi par le biais d'un communiqué médical. C'est en revanche le principal concerné qui a annoncé le verdict final sur son compte Instagram.

«Malheureusement, les nouvelles ne sont pas celles que j'avais espérées et c'est avec une profonde tristesse que je me retrouve dans l'incapacité d'aider mon équipe lors des derniers matchs de la saison. Maintenant, je ne peux que soutenir l'Atléti de loin et travailler dur sur ma récupération pour revenir plus fort», a écrit l'ancien du Benfica. Félix et Lemar sont tous deux sortis à la mi-temps lors de la victoire contre l'Espanyol Barcelone (2-1), dimanche.