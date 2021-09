France - Bosnie : les compositions probables

La suite après cette publicité

Cette fin de mercato folle nous aurait presque fait oublier le retour des Bleus ! Les troupes de Didier Deschamps vont ainsi disputer leur première rencontre depuis le fiasco de l'Euro, du côté de Strasbourg face à la Bosnie. Une rencontre comptant pour la quatrième journée des éliminatoires pour le Mondial 2022, alors que la France pointe en tête de ce groupe D, avec sept points pris en trois journées.

Après ce premier gros échec de Didier Deschamps en compétition internationale, les Bleus auront à cœur de se refaire, avec un groupe sensiblement similaire à celui qui a disputé l'Euro. En mars dernier, les Bleus s'étaient déjà imposés en Bosnie sur le score de 1-0 grâce à un but d'Antoine Griezmann. Dans les cages, on retrouvera donc Hugo Lloris, qui sera protégé par Kimpembe et Varane.

Du changement au milieu

Sur les côtés, un peu de nouveauté puisque Lucas Digne et Jules Koundé sont pressentis pour être titulaires. De même au milieu, où le trio de l'entrejeu risque bien d'être composé de Tolisso, Pogba et Thomas Lemar, soit deux joueurs sur trois rarement utilisés d'entrée. La faute à l'absence de Kanté, blessé. Devant en revanche, l'artillerie lourde sera là. Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann tenteront ainsi de mettre à mal la Bosnie.

En face, le Bulgare Ivaylo Petev sortira un système à trois centraux avec Sehic dans les cages, et Sanicanin, Hadzikadunic et Ahmedhodzic devant lui. Sur les flancs, on retrouvera Kolasinac et Stevanovic. Au milieu, Hadziahmetovic tentera de faire la loi devant la défense, épaulant Cimirot et Miralem Pjanic. Devant, le duo Krunic-Dzeko a de quoi faire peur aux Bleus.