La grosse décision de DAZN face aux critiques sur le prix de la Ligue 1 !

Voici plusieurs semaines maintenant que DAZN a débarqué dans le paysage du foot français. Cible de vives critiques, notamment à cause des prix conséquents de ses abonnements puis à cause du contenu proposé pendant les matchs, le groupe médiatique anglais avait cependant des ambitions conséquentes. 1,5 million d’abonnés étaient visés par la direction pour les six premiers mois, ce qui leur permettrait d’être à l’équilibre et de couvrir les dépenses. Puis, DAZN veut aller chercher les 2 à 3 millions d’abonnés, comme l’indiquait son PDG Shay Yegev à L’Equipe en août.

Seulement, on en est loin. Très loin même. Les dernières révélations de Ouest-France évoquent ainsi un nombre d’abonnés à DAZN situé entre 100.000 et 150.000 personnes. Clairement insuffisant pour atteindre ce fameux prix d’équilibre. Dans le même temps, le piratage explose, avec 2,5 millions de Français qui suivent le football illégalement selon Odoxa.

De grosses réductions !

Et pour séduire de nouveaux abonnés, DAZN a pris une grosse décision. Le groupe a ainsi lancé une grosse promotion, qui sera mise en place du 10 au 22 septembre. « Concernant l’offre mensuelle qui est de 39,99 euros, les deux premiers mois vont être à 19,99 euros. Donc moins 50% sur les deux premiers mois. Et nous allons faire une promotion exceptionnelle sur l’offre annuelle qui est aujourd’hui à 29,99 euros par mois, qui sera de 19,99 euros sur 12 mois », a indiqué à l’AFP Brice Daumin, PDG de DAZN France.

Des soldes qui pourraient donc convaincre des fans de foot encore hésitants de franchir le pas et de s’offrir les services de la plateforme britannique. « Les trois premières journées ont été cruciales pour nous. On a eu zéro bug. On est content de ce démarrage. Les retours des clubs sont positifs. Une première étape a été franchie. Maintenant, c’est important de construire dans la durée, de tirer les enseignements et de faire évoluer le produit », a-t-il ajouté. Quoi qu’il en soit, DAZN va avoir besoin d’un nombre colossal de nouveaux abonnés pour survivre…

