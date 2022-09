PSG - Juventus : les notes du match

La suite après cette publicité

Après un début de saison canon en Ligue 1 avec 24 buts marqués (dont 16 pour le trio Messi-Neymar-Mbappé), c'est peu dire que le PSG était déjà attendu au tournant pour son entrée en lice en Ligue des Champions. D'autant que c'était la Juventus qui se présentait au Parc des Princes. Et cela démarrait parfaitement bien pour les hommes de Christophe Galtier qui trouvaient la faille grâce à l'inévitable Kylian Mbappé. Servi par une louche délicieuse de Neymar, le champion du monde 2018 fusillait le portier turinois dans une ambiance survoltée.

Un début de match idéal qui ne refroidissait pas des Italiens plutôt discrets, mais qui auraient pu égaliser sur une tête canon de Milik (19e) à bout portant, mais un arrêt superbe sur sa ligne de Gigi Donnarumma sauvait les siens. D'autant que 3 minutes plus tard, l'insatiable Kylian Mbappé doublait la mise pour le PSG du plat du pied sur un superbe service d'Achraf Hakimi. La Juve était KO debout et les anciens Parisiens Leandro Paredes et Adrien Rabiot étaient transparents malgré une petite baisse de régime du PSG en fin de première période qui s'est contenté de faire tourner la balle.

Une deuxième période moins convaincante

Au retour des vestiaires, la Vieille Dame restait amorphe. Et sur un superbe débordement de Nuno Mendes, Neymar manquait de tripler la mise (48e), la faute à un Perin vigilant. Kylian Mbappé enchaînait et plaçait un contre supersonique, mais la frappe de l'attaquant français était totalement dévissée alors que Neymar attendait le ballon. Mais contre toute attente et au plus fort de la domination parisienne, la Juventus revenait au score après une sortie totalement ratée de Donnarruma qui profitait à McKennie qui prenait le dessus de la tête sur la défense parisienne pour marquer dans le but vide (53e). Stupeur Porte de Saint Cloud, d'autant que Vlahovic manquait d'égaliser sur une belle tête bien sauvée sur sa ligne par le portier italien du PSG, impeccable cette fois-ci (55e).

Il fallait quasiment 10 minutes pour voir le PSG réagir. Après un superbe enchaînement, Verratti, Neymar, Messi, ce dernier lançait parfaitement Kylian Mbappé qui ratait encore le cadre (63e). Messi confirmait la bonne passe parisienne en envoyant sa spéciale du pied gauche à un bon mètre des buts turinois (66e). Mais une fois encore, Paris déchantait et manquait de revenir à 2-2 après un gros raté de Nordi Mukiele dans la surface. Fort heureusement, Donnarumma sauvait les siens d'une belle parade (81e). Neymar puis Mbappé avaient l'occasion de donner deux buts d'avance au PSG mais finalement hormis l'entrée en jeu de Carlos Soler et la sortie sous les sifflets du Parc d'Adrien Rabiot le score n'évolua plus. Score final 2-1 pour le PSG. Avec cette victoire de prestige face à une Juventus finalement plutôt accrocheuse, le club francilien a bien lancé sa campagne, et peut affronter les déplacements en Israël puis à Paris face au Benfica avec une grande sérénité.

L'homme du match : Neymar (8,5) : un match de patron pour le numéro 10 parisien. Il a été absolument sur tous les fronts, disponible du début à la fin du match défensivement et offensivement. Auteur d'une louche somptueuse pour Mbappé (6e), ça a été le premier beau geste d'une longue série. Il a également été plus présent que d'habitude défensivement, revenu très bas récupérer des ballons comme sur Vlahovic (29e). On a retrouvé le Neymar technique dans un mouchoir de poche qui a fait les beaux jours de Barcelone il y a quelques saisons. Masterclass dans tous les aspects du jeu ce soir.

Paris Saint-Germain

Donnarumma (6) : malgré une erreur d'appréciation qui a coûté la réduction du score de McKennie (54e), il a réalisé un bon match dans l'ensemble. Concentré, il a sauvé les siens par deux fois ; il a réalisé un premier arrêt réflexe exceptionnel devant la tête de Milik (19e) sur un centre de Cuadrado, il détourne également une frappe de Kostic (47e) et réalise un deuxième arrêt de grande classe devant Vlahovic (56e). Il était attendu, il a produit un match cohérent dans l'ensemble.

Sergio Ramos (6) : pour son premier match de Ligue des champions avec Paris, il a été plutôt bon dans l’ensemble, en jouant plus haut que ses compères de la défense, notamment sur les phases offensives. L’Espagnol a été très précis dans ses transmissions, tout en réussissant à couper les lignes de passe. Ramos mais aussi Marquinhos et Kimpembe ont été dépassés en seconde période avec des erreurs de placement. Malgré un oubli de marquage sur Milik (19e) amenant l’arrêt réflexe de Donnarumma, il s’est rattrapé en repoussant la frappe de Vlahovic juste après la tentative aérienne de son coéquipier. Son tempérament de feu a parlé à la 26e minute en prenant un carton pour contestation, il a réclamé un rouge pour Bremer après une intervention musclée sur Mbappé. Son expérience s'est vue ce soir avec des contre-attaques coupées et plusieurs interceptions (48e, 53e).

Marquinhos (4,5) : le capitaine de la formation parisienne a été un peu en dedans ce soir. La défense parisienne a pris un peu l'eau en seconde mi-temps et Marquinhos n'est pas exempt de tout reproche. Il n'est pas attentif sur la tête de Vlahovic (56e). On attendait plus du Brésilien ce soir malgré un gros retour à la 83e.

Kimpembe (5,5) : match très sérieux dans l'ensemble avec de bonnes relances, un bon placement en première période, ne laissant pas trop d'espaces dans son dos. À l'image de ses deux coéquipiers, ils ont été pris par les assauts Bianconeri en début de seconde période notamment, les mettant en danger, mais le titi parisien est resté concentré jusqu'au bout avec des interventions précieuses.

Hakimi (8) : remuant, très offensif dans son couloir droit, Achraf Hakimi a balayé les doutes ce soir. Récompensé par une passe décisive sur le deuxième but de Mbappé (22e). Il a récupéré énormément de ballon. Il a failli inscrire un but sur un centre de Mbappé à la 55e, qu'il a manqué de peu. Remplacé par Mukiele (78e) .

Vitinha (7,5) : son genou ne l'a visiblement pas gêné ce soir. Placé un plus haut que Verratti dans le double pivot, entre les lignes, il a eu son rendement habituel. Il a fait les efforts défensifs et a contribué offensivement avec notamment une frappe non cadrée (35e). Son très gros volume de jeu a été précieux pour Paris. . Bonne conservation du ballon, frappe de non cadrée (35e), servi par Messi aux abords de la surface. Il était sur tous les ballons, il a trois poumons. Remplacé par Danilo (78e) .

Verratti (8) : très précieux ce soir lors des phases défensives et offensives. Il a touché 112 ballons, ce qui montre son impact du soir, les milieux italiens n'ont pas réussi à le neutraliser. Le résultat ne serait certainement pas le même sans Verratti devant la défense ce soir. Il est à la construction du deuxième but parisien également (22e). Remplacé par Sanches (87e)

Nuno Mendes (5) : très offensif, le Portugais a apporté beaucoup de solutions, mais a eu du travail défensivement face aux montées incessantes de Cuadrado, notamment en 1ère mi-temps. Il est fautif sur la réduction du score de la Juve avec un manquement au marquage sur McKennie.

Messi (6) : moins en vue ce soir que depuis le début de saison avec un impact moindre offensivement, Leo Messi a tout de même été présent au départ de chaque action quasiment. Il a fait les efforts défensifs, de replacement. Il a essayé de combiner dans les petits espaces avec moins de réussite que d'habitude. Pas très adroit à l'image d'une frappe enroulée du gauche qui passe loin du but de Perin (67e) et une frappe pleine axe à la 72e sans grand danger pour Perin. Remplacé par Soler (84e)

Neymar (8,5) : voir ci-dessus.

Mbappé (8) : KM7 a réalisé la performance attendue. Doublé en vingt minutes, le premier est une frappe coup du pied (6e) en première intention après un magnifique service de Neymar d'une louche magnifique dans sa course qui lobe la défense. Mattia Perin n’a pu que constater les dégâts en la touchant du bout des gants. La même en couleur à la 22e minute, un une-deux bien exécuté qui finit coup du pied croisé petit file. Un petit manque d'altruisme est à relever. Il oublie Neymar seul au second poteau après une belle course balle au pied (51e).

Juventus Turin