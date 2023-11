Toulouse : Thijs Dallinga convoqué avec les Pays-Bas !

Quelle semaine pour Thijs Dallinga ! Buteur lors des trois derniers matches de Toulouse, dont le choc face à Liverpool, l’attaquant néerlandais de 23 ans (4 buts en 12 matches de Ligue 1 cette saison) vient de recevoir une belle récompense. Il a été appelé pour la première fois en équipe A des Pays-Bas.

« Thijs Dallinga rejoindra le camp d’entraînement des Oranje demain. Steven Bergwijn et Brian Brobbey ne sont pas en état de jouer et retourneront dans leur club », indique la fédération hollandaise. Pour rappel, Dallinga n’avait connu que les Espoirs bataves (6 sélections, 0 but).