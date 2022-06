France-Danemark : les notes du match

La suite après cette publicité

Le marathon est lancé, et de la pire des manières. Pour le premier de ses quatre matchs de Ligue des Nations prévus en 10 jours par l'UEFA, l'équipe de France s'est inclinée face au Danemark (1-2) d'un Christian Eriksen titulaire et d'un Cornelius en mode supersub. Positionnés dans leur désormais habituel 3-5-2, avec le trio Benzema-Mbappé soutenu par Griezmann, les Bleus sont certes montés en puissance au Stade de France face à un bloc bas bien regroupé et très discipliné, mais sont surtout tombés sur un os, bien décidé à gâcher la partie à Saint-Denis. Hormis une petite frayeur en début de match, quand Mæhle a failli profiter de la passivité de Varane puis Koundé pour reprendre un service de Dolberg avant de voir son tir s'écraser sur l'extérieur du poteau de Lloris (4e), les Danois n'ont jamais vraiment su déstabiliser la France. D'un autre côté, les Tricolores ont aussi eu du mal à prendre à revers la Danish Dynamite en première période. Seuls Grizi (9e) et Mbappé (31e), de loin, ont chauffé les gants de Schmeichel, même si un but a été refusé de justesse à KB9 pour une position de hors-jeu (13e). Les événements ont pris une tournure différente quand Mbappé, touché au genou, a dû céder sa place à Nkunku à la pause. Un changement qui a eu son importance, car le joueur de Leipzig s'est mué en passeur décisif pour l'ouverture du score de Benzema, auteur d'un numéro de soliste dont lui seul a le secret (1-0, 51e).

Et ce juste après que le buteur du Real Madrid, qui totalise désormais 37 buts en sélection, n'échoue de peu devant Schmeichel (48e). L'heure était à la fête les supporters et la bande coachée par Guy Stéphan en l'absence de Didier Deschamps semblait contrôler le match. Mais Varane, lui aussi blessé, a été remplacé par Saliba (61e). Moment choisi par le Danemark pour revenir dans le match. Couvert par Théo Hernandez, et parti dans le dos de son frère Lucas sur un service parfait d'Højbjerg, l'ancien Bordelais Cornelius a jeté un grand froid au Stade de France en trompant la vigilance de Lloris (1-1, 68e). Dans la foulée, le capitaine des Bleus a repoussé un missile d'Olsen pour empêcher les visiteurs de passer devant au score (71e). Si l'équipe de France a poussé pour lancer au mieux sa campagne de Ligue des Nations, ni Kanté, d'un superbe enroulé sur le poteau (81e), ni Nkunku (83e), ne sont parvenus à faire la différence. Pire encore, malgré un arrêt réflexe de Lloris devant Eriksen (86e), les Bleus ont fini par craquer sur un ultime contre mené par Cornelius, une fois de plus couvert par le latéral gauche de l'AC Milan, et auteur d'une frappe surpuissante sous la barre du gardien de Tottenham (1-2, 88e). Que les champions du monde en titre, qui voient leur série de 7 succès de rang prendre fin, se rassurent : ils auront l'occasion de se racheter dès lundi (20h45), à Split, où ils défieront la Croatie, leur victime de 2018 elle aussi battue d'entrée par l'Autriche dans ce groupe A.

Lloris (5) : le gardien de Tottenham n'avait pas eu à s'illustrer jusqu'au but de Cornelius où il ne peut pas faire grand chose (69e). Par la suite, il a été sollicité et a répondu présent avec une belle parade (70e) sur une frappe de Olsen et il a sauvé les siens sur la frappe d'Eriksen en toute fin de match (86e). Sur le second but de Cornelius, il n'est pas exempt de tout reproche (90e). Et il a encore fait preuve de fébrilité dans son jeu au pied. Comme d'habitude.

Koundé (3,5) : dans ce rôle hybrid de défenseur central - latéral droit, Jules Koundé a eu quelques difficultés. Avec un Kingsley Coman très offensif, il a logiquement été souvent livré à lui même et a donc dû défendre en un contre un. Ce qui ne lui a pas réussi. Il a été très exposé et parfois il a laissé trop d'espaces à ses adversaires. Pas un grand match de sa part ce vendredi. Remplacé par Diaby à la 89e.

Varane (4) : comme souvent cette saison, Raphael Varane n'a pas semblé à son meilleur niveau ce vendredi soir. Physiquement, il n'a pas l'air d'être aussi impressionnant qu'il y a quelques années. Et cela se ressent dans certains duels ou dans ses courses où il a souvent du mal à prendre le meilleur sur ses adversaires. Il est sorti sur blessure à l'heure de jeu. Remplacé par Saliba. Le Marseillais a eu dû mal à véritablement entrer dans son match. Et il est fautif sur le second but de Cornelius.

L. Hernandez (4,5) : le défenseur du Bayern Munich a réalisé un match correct, mais sans briller. Il a bien couvert les appels des attaquants danois, notamment sur les contre-attaques et quand son frère montait très haut sur son couloir. Mais sur les attaques placées, il a eu des soucis de placement qui ont offert des occasions à l'équipe adverse. Son marquage sur le but de Cornelius laisse à désirer, mais il a réalisé des interventions précieuses.

Coman (5,5) : dans ce fameux rôle de piston, l'attaquant du Bayern Munich a connu deux périodes dans ce match. Dans le premier acte, on l'a senti un peu en manque de rythme et il a laissé pas mal d'espaces dans son dos. Les occasions danoises sont d'ailleurs venus de son côté. Mais il a passé la deuxième en seconde période et il a montré de quoi il était capable. Percutant offensivement, il est à l'origine de quasiment toutes les occasions dangereuses des siens. Remplacé par Clauss à la 89e.

Kanté (6) : le milieu de Chelsea a été très intéressant avec le ballon dans ce match. Dans le duo du milieu de terrain, il a souvent été la rampe de lancement des actions français et n'a pas hésité à porter le ballon pour casser les lignes adverses. Il aurait même pu marquer un joli but, mais sa frappe a fracassé le montant de Schmeichel (82).

Tchouameni (6,5) : son avenir ne semble pas le perturber. Titulaire dans l'entrejeu des Bleus ce vendredi, Aurelien Tchouameni s'est encore une fois baladé sans trop de problèmes face au Danemark. Précieux avec le ballon, indispensable dans son repli défensif, impérial dans les duels, le milieu monégasque a livré une très belle prestation qui confirme qu'il est difficile de le voir hors de ce onze désormais.

T. Hernandez (3,5) : le Champion d'Italie avec l'AC Milan n'a pas livré son meilleur match dans le couloir gauche. On l'a nettement moins vu offensivement et il a fait preuve d'une certaine fébrilité défensive, notamment dans son placement. C'est sur un mauvais alignement de sa part que le Danemark a égalisé dans les vingt dernières minutes. Et c'est encore lui qui est mal inspiré sur le second but de Cornelius.

Griezmann (3,5) : l'attaquant de l'Atlético de Madrid n'a pas brillé dans son rôle de soutien des attaquants. En manque de confiance cette saison, Griezmann ne semble plus si créatif que ça avec le ballon et n'arrive pas vraiment à créer un lien entre le milieu et l'attaque. Il a touché énormément de ballon sans pour autant les bonifier. Dans la continuité de ses dernières prestations. Remplacé par Rabiot à la 78e.

Benzema (6,5) : fraîchement quintuple Champion d'Europe avec le Real Madrid, KB9 était titulaire au Stade de France, quelques jours seulement après son sacre en finale. Il s'illustrait rapidement dans cette rencontre avec cette frappe contrée de justesse (13e) puis son but refusé pour une légère position de hors-jeu. Annonciateur d'un bon match pour lui. Et cela s'est confirmé par la suite avec son merveilleux but dont il a le secret au retour des vestiaires (52e). Un bon match de sa part.