Allemagne : Youssoufa Moukoko présent au Mondial ?

Le jour de l'ouverture de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), la pépite du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko aura 18 ans et pourra donc choisir de manière définitive, quel pays représenter. Pour rappel, le jeune attaquant possède également la nationalité camerounaise mais la relation avec son père serait brisée, en plus d'avoir joué avec l'Allemagne chez les équipes jeunes. Excellent avec Dortmund en Bundesliga, il affiche un compteur de 6 buts et 4 passes décisives en 12 matchs joués.

Hansi Flick, le sélectionneur de la Mannschaft, devrait le convoquer selon le quotidien allemand Bild. Il l'aurait appelé jeudi dernier et avec la blessure de Timo Werner, ses chances auraient drastiquement augmenté ces dernières semaines. Comme le rappelle le principal intéressé : « Hansi Flick m’a dit : celui qui apporte des performances sera là. » Rappelons que toute l'Europe fait les yeux doux au jeune allemand, en fin de contrat en juin 2023.