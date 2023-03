Marco Verratti a signé un contrat spécial avec le PSG

Joueur du Paris Saint-Germain depuis 2012, Marco Verratti (30 ans) ne cache plus son envie de finir sa carrière dans la capitale. Amoureux de Paris, l’Italien a d’ailleurs prolongé son contrat jusqu’en 2026. Mais Luis Campos a réussi un petit tour de force.

La suite après cette publicité

Selon Le Parisien, le conseiller football des Rouge et Bleu a convaincu Petit hibou de signer un nouveau contrat spécial puisqu’une partie du salaire varie en fonction du temps de jeu. En clair, plus Verratti joue, plus il touchera d’argent. En revanche, moins il joue, moins il sera rémunéré. Pour les joueurs souvent blessés, comme Verratti, cela peut permettre au PSG de réaliser de belles économies. Le quotidien ajoute d’ailleurs que cette méthode est appliquée à tous les joueurs qui prolongent et/ou qui rejoignent le club.

À lire

PSG : Neymar a perdu 1 million d’euros